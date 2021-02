Kornwestheim Stadtgarten: Es saugt und bläst das Laubgerät

Kornwestheim - Wenn es darauf ankommt, stellt die Stadt Kornwestheim schnell hilfreiche Angebote auf die Beine. Man denke nur an den Telefonservice, der im Januar innerhalb einer Woche aus dem Boden gestampft wurde, um die Senioren der Stadt bei der Vergabe eines Impftermins zu unterstützen. Manchmal mahlen die Mühlen der Verwaltung aber auch langsam: Wenn Stadträte in Ausschuss- oder Gemeinderatssitzungen Anfragen zu aktuellen Anliegen stellen, kann es schon mal ein paar Wochen dauern, bis die Verwaltung eine offizielle Antwort vorlegt. Es soll sogar vorgekommen sein, dass man Monate auf eine Antwort hat warten müssen. Noch schlimmer: Manch eine Anfrage ging ganz verlustig. Sei’s drum: In der Gemeinderatssitzung am 10. Dezember berichtete Stadtrat Claus Langbein (Grüne) von einem „seltsamen Konzert“ und „Höllenlärm“ in der Friedrich-Siller-Straße im Bereich des Stadtgartens. Drei Personen hätten gleichzeitig Laub mit Laubbläsern weggeblasen. Das sei „natürlich auch mit dementsprechenden Emissionen verbunden gewesen“, so Langbein in seiner Anfrage. Man solle doch überprüfen, was der Sinn dieser Arbeit gewesen sei, denn der hätte sich ihm nicht erschlossen.