Kornwestheim Stadtklima als Querschnittsthema

Auch Dach- und Fassadenbegrünung stehen immer wieder im Fokus. Die Übergänge, an welcher Stelle Pflanzen dem generellen Stadtklima, auch im Freien, dienen, und an welcher sie beispielsweise einfach das Leben in den Gebäuden angenehmer machen, sind dabei fließend. Klar ist: Während bei Neubauten regelmäßig mit Begrünung und zum Beispiel auch Solarzellen auf dem Dach gearbeitet wird, kann die Stadt die private „Nachrüstung“ von Grün an Wänden und Dächern nicht einfach verordnen. Im Zusammenspiel mit Land und Bund gibt es zwar immer wieder Sanierungsprogramme, an die die Stadt andocken kann – aber auch nicht ständig und immer. „Es ist auch wichtig, dass wir hier aufklären und Überzeugungsarbeit leisten“, sagt Johannes Hartmann.