So gibt Bürgermeisterin Martina Koch-Haßdenteufel erst um 11.15 Uhr den Start zum ersten Lauf frei. Dann geht es bei den Kindern und Schülern um Medaillen und Siegespreise. Für die Altersgruppen D und C geht der Lauf über eine Runde, also über einen Kilometer. Zeitgleich wird der Mini-Marathon über zwei Kilometer für die Schülerinnen und Schüler der Altersgruppen A, B und C gestartet. Zudem hat die Skizunft wieder einen Handicap-Lauf mit ins Programm aufgenommen. Im Rahmen des Ein-Kilometer-Laufs werden Kinder mit Down-Syndrom an den Start gehen und um die Wette laufen. Natja Stockhause, die diese Kinder beim Verein 46Plus Down-Syndrom Stuttgart trainiert, rechnet damit, dass von ihrer Gruppe in Kornwestheim zehn bis 15 junge Teilnehmer an den Start gehen werden.