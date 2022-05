Kornwestheim Stadtplaner rät zum Experimentieren

Letzterer bringt, so bemerkt es auch Hollborn, einen „interessanten externen Experten-Blick“ mit. Kilian sagt Sätze wie: „Wir neigen dazu, Stadtentwicklung vom Verkehr her zu denken, das aber ist der falsche Ansatz.“ Besser sei es, zunächst einen Blick auf die Funktionen der jeweiligen Innenstadt und die Bedürfnisse aller Beteiligten zu werfen. Und: „Probieren Sie mal etwas aus, auch wenn es schiefgehen kann.“ Kilian spricht auch über andere Städte, die Vorbildfunktion haben könnten. Er kommt auf Kopenhagen zu sprechen, auf Projekte in New York, auf die Superblocks in Barcelona – drei mal drei Wohnblöcke große Gebiete, die begrünt, verkehrsberuhigt und vollgestopft mit alltäglichem Bedarf für die Menschen sind.

Um die Ecke denken

Dass sich derlei Konzepte nicht eins zu eins auf Kornwestheim übertragen lassen, wirft unter anderem Daniel Güthler ein. Einig ist man sich aber am Tisch, dass um die Ecke denken erlaubt sein muss. „Steigern Sie die Attraktivität, dann kommen auch die Interessenten“, rät Kilian. Dass sich das Thema Online-Handel nicht zurückdrehen lässt, betonen Boucsein und Jens Bartmann. „Alles was bequem ist, lässt sich nicht mehr umdrehen“, sagt der Fotohändler. Er sagt auch, dass er die Bahnhofstraße in aktueller Gestaltungsform nicht schlecht gelungen finde, zeigt sich einmal mehr als Gegner einer neuen Fußgängerzone und konstatiert nüchtern, er würde seinen Kindern mit Blick auf die Zukunft nicht empfehlen, Einzelhändler in Kornwestheim zu werden. Dass der Handel es auch deswegen schwer hat, weil Kornwestheim mehr Aus- (mehr als 12 700) als Einpendler (8300) hat, ergänzt Boucsein, der die Diskussion immer wieder um Zahlen und Fakten bereichert.

Am Ende sollen die Experten noch einen Ausblick auf die Innenstadt der Zukunft geben. Daniel Güthler betont, als Vertreter der Verwaltung wolle er der Bürgerbeteiligung nicht vorgreifen. Aber: „Definitiv wird die Gestaltung der Güterbahnhofstraße ein Thema, auch die Parksituation in der Bahnhofstraße.“ Sein großer Wunsch sei es zunächst, dass die Bürger wie auch Akteure der Innenstadt wieder neu „Lust bekommen, zu reden und Ideen zu entwickeln“.