Kornwestheim Stadtradeln: Zwischenbilanz ist positiv

In Kornwestheim wurde das „Stadtradeln“ Anfang Juli gestartet. Bislang wurden seitdem von den Kornwestheimern knapp 56 000 Kilometer gefahren. „Betrachtet man die vergangenen Jahre, in denen am Ende – also nach Abschluss der drei Wochen – gut 77 000 Kilometer (2020) und 97 000 Kilometer (2021) zusammenkamen, scheint das eine ordentliche Zwischenleistung zu sein“, schreibt die Pressestelle der Stadt.