Kornwestheim Stadträte fürchten Stuttgarter Neubau

Kornwestheim - Rund 800 Wohnungen für 2000 Menschen – die Stadt Stuttgart plant in Mühlhausen mit dem Areal Schafhaus ein großes Wohngebiet. Es soll über eine neue Straße erschlossen werden, die in Höhe des Klärwerks Mühlhausen von der Aldinger Straße abzweigt. Aber werden nicht viele Fahrzeuge den Weg über die Heidenburgstraße nehmen, um in Kornwestheim an der Anschlussstelle Mitte auf die B27 abzubiegen? Diese Sorge hat die Stadt Kornwestheim, und das äußert sie jetzt auch in einer offiziellen Stellungnahme, der die Stadträte im Ausschuss für Umwelt und Technik jüngst einhellig zugestimmt haben.