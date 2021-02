Vor Corona hielten am Flixbus-Stopp an der Westseite des Bahnhofs wöchentlich 336 der grünen Kolosse. Im Winter reduziert sich diese Zahl in der Regel auf 277 Stopps. Die erste Vereinbarung zwischen dem Unternehmen Flixbus und der Stadt Kornwestheim sah eine sechsjährige Laufzeit bis April 2022 vor, mit einer Option auf zwei jeweils fünfjährige Verlängerungen. Das Unternehmen bekundete jüngst sein Interesse am weiteren Betrieb der Haltestelle.