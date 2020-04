Kornwestheim Stadträte loben die bundesweite Corona-Strategie

Zunächst ein „großes Dankeschön“ an die Kornwestheimer spricht Oberbürgermeisterin Ursula Keck aus. „Die Menschen haben hier wie andernorts viel unternommen, um die Ansteckungszahlen zu reduzieren.“ Die bisherigen Maßnahmen seien hart, aber notwendig gewesen. Keck weist darauf hin, es sei gut, dem Einzelhandel wieder die Möglichkeit zu geben, zu öffnen, um Geschäftsaufgaben zu vermeiden. Als erste städtische Maßnahmen bereite man sich darauf vor, zusätzlich Notgruppen für die Versorgung der Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen zu eröffnen. „Da wird der Bedarf steigen“, so Keck. Im Mai könne vielleicht der Kindergartenbetrieb dann wieder starten, falls erlaubt, der Schulbetrieb langsam wieder hochgefahren werden. „Auch wir arbeiten uns in Etappen vor.“