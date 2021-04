Kornwestheim Stadträte sagen Ja, Nachbarn üben Kritik

Ist das ein Koppelgeschäft?

Eine Nein-Stimme zu dem Bauvorhaben kam von Patrick Wagner (Grüne), Jens Kadenbach (Freie Wähler) und Gustav Bohnert (FDP) enthielten sich der Stimme. Er befürworte die Pläne durchaus, sagte der Liberale in einer persönlichen Stellungnahme. „Aber die Art und Weise, wie das Grundstück an den Investor vergeben wird, gefällt mir nicht. Das ist ein Koppelgeschäft.“ Aus den Besucherreihen gab’s für diese Einlassung Beifall. Zum Hintergrund: Die Kita, das steht bereits fest, wird von dem Unternehmen Mahale betrieben, das in Kornwestheim zwei (Salamander-Areal und ESG-Gelände) und bundesweit neun Kindertagesstätten unterhält. Der Zweckverband hatte Mahale mit auf den Weg gegeben, sich selbst um einen Investor zu kümmern. Und den fanden die Geschäftsführer Nico Gonska und Sylvia Kirsten quasi beim Blick in den Spiegel. Ihre zweite Firma namens Mahalinchen, deren Schwerpunkt der Verkauf von Kita-Bedarf und die Immobilienentwicklung von Kindertagesstätten ist, will das Grundstück erwerben und den Bau errichten. Es gehe nicht an, so kritisierte Bohnert, dass bereits intensive Gespräche mit dem Investor geführt würden, ohne dass der Gemeinderat dem Verkauf des Grundstücks zugestimmt habe.