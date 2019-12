Kornwestheim Stadträte wollen das umstrittene Bauprojekt

Kornwestheim - Die Zeichen verdichten sich, dass das Immobilienunternehmen Pflugfelder sein umstrittenes Bauprojekt zwischen Mühlhäuser Straße und Wiesengrund in nicht allzuferner Zukunft umsetzen darf. Zwar haben die Stadträte im Ausschuss für Umwelt und Technik am Dienstagabend den Bebauungsplanentwurf für das Areal nicht in jener Version abgesegnet, die die Stadtverwaltung als Vorlage auf die Tische brachte. Doch quer durch die Fraktionen signalisierten die Kommunalpolitiker Zustimmung, bald das detaillierte Baurecht angehen zu wollen. Grund für eine weitere Verzögerung war am Ende ein Antrag der Grünen-Stadträtin Edda Bühler, dem eine Mehrheit zustimmte. Demnach soll die Verwaltung Bebauungsplanentwurf und Bauvorschriften noch einmal so überarbeiten, dass begrünte Flachdächer im rückwärtigen Teil des Gebiets und damit für sechs der neun vorgesehenen Mehrfamilienhäuser möglich werden, was so im alten Ortskern, zu dem das Areal gezählt wird, nicht vorgesehen ist. Entschieden werden soll über den überarbeiteten Entwurf vermutlich Anfang des kommenden Jahres.