Kornwestheim Stadtspitze sucht Kontakt zu den Firmen

„Uns ist es wichtig, mit den Firmen ins Gespräch zu kommen und uns nach ihren Sorgen und Nöten zu erkundigen“, so Keck. Martina Koch-Haßdenteufel, die seit Mai 2020 im Amt ist, boten die Besuche eine gute Gelegenheit, Einblicke in die jeweiligen Betriebe und deren Geschäftsfelder zu erhalten. Vorherrschendes Thema der Gespräche war die Auswirkung der Coronakrise. Bei der Spedition Dachser sprach Ursula Keck außerdem die Fortschreibung des Lkw-Lenkungskonzeptes an, das der Gemeinderat vor der Sommerpause beschlossen hat. Das Ziel besteht darin, Innenstadt und Wohngebiete vom Lkw-Durchgangsverkehr zu entlasten. Das Konzept sieht deshalb für die An- und Abfahrt der Gewerbegebiete Nord, Holzgrund, Wasserturm oder am Containerbahnhof eine Umfahrung der Innenstadt über die B 27, B 27 a sowie die Westrandstraße vor.