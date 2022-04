Kornwestheim Stadtticket bleibt erhalten

Zwei Fahrten für 5,60 Euro

Im Jahr 2020 sind 8537 Stadttickets verkauft worden, 2021 waren es 16 110 – „erstaunlich viele“, befand Stadträtin Susann Boll-Simmler von der Fraktion Grüne/Linke in der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses (VFA), in der die Stadt die Statistik vorlegte. Ob durchs Stadtticket mehr Fahrgäste in die Busse gelockt worden sind, ist allerdings fraglich. Möglicherweise haben die Fahrgäste auch nur gut gerechnet. Eine Fahrt durch Kornwestheim kostet für eine Einzelperson mit dem Einzelticket mittlerweile 2,80 Euro, hin und zurück also 5,60 Euro. Da lohnt sich schon der Kauf eines Stadttickets für drei Euro, mit dem man den ganzen Tag durch die Stadt fahren kann. Wer in der Gruppe unterwegs ist, kann noch mehr Geld sparen. Für sechs Euro können bis zu fünf Personen mit einem Fahrschein fahren. Experten gehen zudem davon aus, dass die Beschäftigten auf ihr Monatsticket verzichten, weil sie häufig im Homeoffice arbeiten. Da ist es für Menschen, die in Kornwestheim wohnen und arbeiten, preiswerter, sich für die unregelmäßige Fahrt zum Arbeitsplatz ein Stadtticket zu kaufen.