Kornwestheim Stadtwerke prüfen Versorgungsnetz

Kornwestheim - Die Stadtwerke Ludwigsburg/Kornwestheim (SWLB) führen ab dem 12. April eine Gasnetz-Kontrolle durch. In Kornwestheim wird das Gasrohrnetz im westlichen Teil der Stadt kontrolliert. Außerdem vorgenommen wird die Kontrolle in Tamm, Möglingen, Markgröningen, Asperg, Marbach und Teilen Ludwigsburgs. Verbleibende Ortsteile und Gemeinden sind in der nächsten Prüfperiode an der Reihe. Im ganzen Versorgungsgebiet, Kornwestheim eingeschlossen, werden außerdem die Hochdruckleitungen geprüft. Die Arbeiten sollen drei Monate andauern.