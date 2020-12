Das Start-up instagrid mit Sitz in Ludwigsburg und Helsinki hat sich zur Aufgabe gemacht, Profis aus Bauwirtschaft, Veranstaltungstechnik, Landschaftsbau und humanitären Organisationen einen zuverlässigen Zugang zu sauberer Elektrizität zu ermöglichen. „Mit unserer innovativen Batterie-Stromversorgung wollen wir konventionelle Benzin- und Dieselgeneratoren ersetzen und so zur Verbesserung der Luftqualität in Städten beitragen“, erklärt Sebastian Berning, der zusammen mit Andreas Sedlmayr instagrid-Gründer und Geschäftsführer ist.