Kornwestheim - Die Gewerkschaft Verdi ruft am Dienstag, 8. März, zu Warnstreiks in städtischen Kitas und Kindergärten auf. Von diesem Streik werden auch städtische Kindertagesstätten in Kornwestheim und Pattonville betroffen sein. Die Leitungen der Kitas informieren die Eltern über die Schließungen.