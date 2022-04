Kornwestheim Städtischer Haushalt: Aufsicht mahnt

Für den Doppelhaushalt 2022/2023 gibt es aus Stuttgart aber auch mahnende Worte: „Der für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 vorgelegte Haushalt der Stadt Kornwestheim ist von einem schwachen Ergebnishaushalt geprägt. Vor diesem Hintergrund sollte die Stadt Kornwestheim ihren Fokus weiterhin auf die Stärkung des Ergebnishaushaltes legen, damit der Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren wieder jahresbezogen gelingt.“ Das heißt konkret: In diesem Jahr macht die Stadt ein Plus von einer halben Million Euro, fürs kommende Jahr rechnet sie mit einem Minus von gut 300 000 Euro. Die Zahlen fallen deshalb so moderat aus, weil unter anderem durch den Verkauf von Grundstücken in 2022 und in 2023 außerordentliche Erträge in die Kasse gespült werden. Das kritisiert das Regierungspräsidium als „schwachen Ergebnishaushalt“.