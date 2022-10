Kornwestheim Stark im Breiten- wie im Leistungssport

Golfclub Neckartal räumt ab

Wasser war bei den drei geehrten Jungs – Jannis Wolff sowie Florentin und Lucian Meller vom Golfclub Neckartal – weniger gern gesehen. Sie müssen schließlich mit so wenig Schlägen wie möglich den Ball in das knapp elf Zentimeter kleine Loch zirkeln. Jannis Wolff gelang das beim Baden-Württembergischen Teamvergleich so gut, dass er in der Altersklasse 14 Gold holte. Die Zwillinge Florentin und Lucian wurden ebenfalls für Gold beim Jugendländerpokal 2022 geehrt.