Im Spiel gegen Croatia, bei dem der SVK aufgrund zahlreicher Abwesenheiten mit der „letzten Kapelle“ (Becker) antrat, überzeugten denn auch einige der Jungen Wilden. Issa Mira erzwang in der 45. Minute mit seiner scharfen Hereingabe das Bietigheimer Eigentor zur Kornwestheimer 1:0-Führung, und Gloire Sunda gelang ein Einstand nach Maß. Der Kampf um die Stammplätze ist also in vollem Gange, bevor am 8. August die neue Landesliga-Saison startet. Auch Max Haut wird in diesen Fight mit eingreifen, auch wenn der junge Offensivmann gegen Croatia in der Hitze nach 30 Minuten mit Kreislaufproblemen raus musste.