Wegen Rauchentwicklung in einer Mietwohnung ist die Kornwestheimer Feuerwehr am Dienstagmittag gegen 12 Uhr in die Bahnhofstraße ausgerückt. Die Bewohnerinnen der Wohnung hatten bemerkt, dass ein elektrischer Heizlüfter im Badezimmer brannte. Geistesgegenwärtig zogen sie den Stecker und alarmierten die Feuerwehr. Als die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, waren bereits alle Fenster geöffnet und der Brand gelöscht. Die Feuerwehrleute holten vorsichtshalber den Rettungsdienst hinzu, da eine der Bewohnerinnen etwas Rauch eingeatmet hatte. Bei dem Einsatz sind keine weiteren Personen zu Schaden gekommen.