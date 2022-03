Kornwestheim Starkes Zeichen für den Frieden

Kornwestheim - Mehr als 150 Menschen sind am Samstagvormittag auf dem Kornwestheimer Marktplatz zu einer Friedenswache zusammengekommen. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Gemeinsam ein Zeichen für den Frieden setzen“. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erinnerten an die Opfer des Krieges in der Ukraine, bekräftigten die Hilfsbereitschaft der Kornwestheimer Bürger, sprachen sich für Demokratie, Frieden und Völkerverständigung aus und beteten gemeinsam. Die Idee für die Friedenswache kam von der Kornwestheimer CDU, die sich mit den anderen örtlichen Fraktionen darauf verständigt hatte, gemeinsam ein Zeichen zu setzen. Auch die Stadtverwaltung und die Kornwestheimer Religionsgemeinschaften schlossen sich der Friedenswache an.