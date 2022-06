Kornwestheim Starkregen – Wie schützt sich die Stadt?

Regen soll abfließen und versickern

Die Stadtverwaltung ist deshalb bereits unabhängig vom Starkregenrisikomanagement tätig geworden. So ist im Bereich des Moldengrabens ein Gelände modelliert worden, damit das Oberflächenwasser besser in Richtung Mussenbach ablaufen kann. Künftig soll es dort auch einen Umleitungskanal geben. Außerdem soll eine zweieinhalb Hektar große Fläche in diesem Bereich umgestaltet werden. „Geprüft wird, inwiefern die Fläche künftig sowohl zum Zwecke der Naherholung als auch zur Sicherung von Belangen des Natur- und Artenschutzes herangezogen werden kann“, sagt der Erste Bürgermeister Daniel Güthler. So soll Regenwasser dort besser aufgehalten werden und versickern können. Die Stadt überlegt sich auch, ob sie den Bach im Bereich des Moldengrabens offenlegen soll. Das könne wirksam die Risiken von Überschwemmungen senken, heißt es aus der Verwaltung.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Starkregen: Wie sicher ist Kornwestheim?

Auch an anderer Stelle hat sich die Stadt bereits auf größere Wassermengen eingestellt. So gibt es mehrere Wasserrückhaltebecken und in der Bahnhofstraße sind die Kanäle vergrößert worden. Bei Neubau­projekten wird außerdem darauf geachtet, dass es ausreichend Kapazitäten für die Wasserrückhaltung gibt.

Städte sind besonders betroffen

Weitere Engstellen und Handlungsoptionen soll bald die Starkregengefahrenkarte bieten. Sobald diese erstellt ist, folgt daraus eine Gefährdungs- und Risikoanalyse. Die Ergebnisse gibt die Stadt an die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW). So können die Informationen zum Beispiel im Flut-Informations- und -Warnsystem (FLIWAS) verwendet werden.

Starkregen ist vor allem in Städten ein heikles Thema, weil dort viele Flächen versiegelt sind. Wenn es besonders heftig regnet, schaffen es die Entwässerungssysteme kaum, das Wasser abzutransportieren. Auch das Kanalnetz im Kreis Ludwigsburg in naher Zukunft nicht für solche Wassermassen gerüstet sein. Deshalb müssen die Kommunen andere Lösungen finden. „Der Landkreis Ludwigsburg gehört zum Ballungsraum Stuttgart, in dem sich viele Sachwerte befinden und es bei einem Starkregenereignis zu hohen Sach- und Personenschäden kommen kann“, sagt ein Sprecher des Landratsamts.

Der Deutsche Wetterdienst spricht von Starkregen oder Starkniederschlag, wenn in einer Stunde mehr als zehn Millimeter oder in sechs Stunden mehr als 20 Millimeter Regen fallen.