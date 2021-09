Kornwestheim Starkregen: Wie sicher ist Kornwestheim?

Trennentwässerung für neue Baugebiete

Die Bäche: Die Wiederherstellung des Bachsystems ermögliche es, so die Stadt, bestehende Baugebiete sowie auch neue Gebiete mit der genannten Trennentwässerung zu entwässern – ergo Regenwasser in die Bäche zu leiten. Möglich wäre das beispielsweise in den bestehenden Baugebieten Wohnpark Neckarstraße, Wilkin-Areal und W&W-Campus, auch künftige Entwicklungsflächen wie Nördlich Zügelstraße und Nördlich Obstgärten, könnten mit berücksichtigt werden. In Gebieten, die zu weit weg von Bächen sind, könne ein modifiziertes Trennsystem zum Einsatz kommen. Hierbei wird Regenwasser zurückgehalten, dann verzögert ins Mischwassersystem eingeführt.