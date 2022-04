Kornwestheim Stau auf dem Radweg

Umweg über Autobahn und Möglingen

Angekündigt war die Sperrung der Auf- und Abfahrten sowie der Verbindungsstraße nach Zuffenhausen. Aber offensichtlich hatten die Autofahrer die Nachricht nicht vernommen oder wieder verdrängt – so wie CDU-Stadtrat Hans-Joachim Schmid, der von seiner Odyssee ebenfalls am Donnerstagabend im VFA berichtete. Von Ludwigsburg aus wollte der selbstständige Landschaftsgärtner zurück auf seinen Betriebshof auf dem Langen Feld. Weil er es versäumt habe, die Abfahrt Kornwestheim-Mitte zu nehmen, habe er mit seinem kleinen Lkw einen Umweg über die Autobahn und Möglingen nehmen müssen – und das in einer Zeit, in der die Kraftstoffpreise exorbitant hoch seien. Schmid regte an, über den Verkehrsfunk im Radio die Autofahrer darüber zu informieren, dass diverse Auf- und Abfahrten in Kornwestheim gesperrt seien. Es ist allerdings fraglich, ob sich der SWR für solche nur einen kleinen Raum betreffende Baustellen interessiere.