Kornwestheim Staub legt sich auf die alten Schätze

Kornwestheim - Was würde Philipp Matthäus Hahn (1739–1790) in diesen Tagen, in denen Abstand geboten und das öffentliche Leben zum Stillstand gekommen ist, wohl tun? Vermutlich das, was er ohnehin am liebsten getan hat: Er würde die Tage nutzen, um an Uhren und Rechenmaschinen zu schrauben und zu sinnieren, wie man die Zeit besser anzeigen und Gewichte genauer messen könnte. Seine Werkstatt, untergebracht im Pfarrhaus an der Pfarrstraße, würde weiterhin von ihm eifrig genutzt. Das Vermächtnis des Mechanikerpfarrers in Ehren halten und an ihn erinnern will der Freundeskreis Philipp Matthäus Hahn, der sich im Jahr 2008 gegründet hat. Aber das ist in diesen Tagen leichter gesagt als getan.