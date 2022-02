Kornwestheim Stefan Rohrer stellt im Museum aus

Kornwestheim - Motorisierte Fortbewegungsmittel hatten eine Zeit lang in Stefan Rohrers Leben so gar keinen Platz. „Irgendwann kamen meine Freunde, unser Jugendzentrum, wir waren alle ganz öko, links und politisch korrekt, da musste ich meine Autos begraben“, sagt der Künstler, 1968 in Göppingen geboren. Sein Vater hatte ihm das Zeichnen beigebracht – und eigentlich wollte Rohrer tatsächlich Autodesigner werden. Zwar zeichnete er munter weiter, widmete sich dann aber 1987 erst einer Steinmetzlehre, ließ sich später zum Meister ausbilden und im Anschluss ein Bildhauerei-Studium in Halle an der Saale folgen. Und später, nach dem Besuch der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart, „tauchten dann so nach und nach die Autos wieder auf“.