Kreis Ludwigsburg Steffen Bilger erneut gewählt

FDP-Kandidat Oliver Martin ist gegen 20 Uhr in der Gaststätte beim Scala am Feiern. Einzelne Ergebnisse sind schon da, die knapp 17 Prozent in Remseck freuen ihn. Anderswo ist es weniger, aber Martin bleibt mit seinen Erststimmen dicht an den Zweitstimmen, bei der FDP nicht gerade üblich, wie er sagt. „Das ist ein Zeichen dafür, dass der persönliche Einsatz im Wahlkreis sich bezahlt macht“, betont er. Ernüchterung im Brückenhaus bei den Linken: Kandidat Oliver Frisch sagt: „Mit diesem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein.“ Dabei habe man im Wahlkreis gut gearbeitet. „Wir können uns keinen Vorwurf machen, werden nach der Wahl in die Analyse gehen.“