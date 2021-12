Kornwestheim Steffen Bilger zufrieden mit CDU-Wahl

Insbesondere ist Bilger zufrieden damit, dass die CDU erstmals eine Mitgliederbefragung gemacht hat. Das habe er bei Versammlungen und in Gesprächen gespürt, dass man an der Basis habe mitreden wolle. Es habe nicht mehr das Vertrauen in die Parteispitze und in die Delegierten des Bundesparteitages gegeben, dass dort der passende Kandidat gefunden werde. Den Grund sieht der Bundestagsabgeordnete aus Ludwigsburg in der missglückten Suche nach dem Kanzlerkandidaten im Frühjahr. Und nun wird alles besser? Bilger hofft, dass Friedrich Merz die CDU breit aufstellt und dass er – falls nötig – aber auch Positionen vertritt, die in Umfragen nicht unbedingt eine Mehrheit haben. Für die Partei gehe es darum, nun eine starke Oppositionsarbeit zu leisten.