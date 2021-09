Kornwestheim Steht bald an der Einfahrt zum Tambour ein Blitzer?

Kornwestheim - Der gordische Knoten ist so gut wie gelöst, und es brauchte nicht einmal einen Schwertstreich – lange, wenn auch manchmal kräftezehrende Verhandlungen zwischen Ludwigsburg und Kornwestheim reichten aus. Der gordische, das ist in diesem Fall der „GdF-Knoten“, jene Verkehrsachse zwischen den beiden Städten, an der Ludwigsburger Straße, Hohenzollernstraße und Salonallee nicht weit von der B 27 aufeinander treffen. Jener Knoten ist es, der auch den Wüstenrot-Verkehr künftig gut zu nehmen wissen soll. Nach vielen Debatten um Lkw und Autos sowie das mögliche zuviel von beidem gab es aus dem Gemeinderat Ludwigsburg schon im Frühjahr positive Signale, ein grundsätzliches „Ja“ zur angedachten Verkehrsführung. In den vergangenen Monaten haben die Rathäuser weiterverhandelt. Der Sachstand wurde in den Kornwestheimer Ausschüssen nun vorgestellt.