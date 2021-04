Kornwestheim Steingrube: nur gucken, nicht pflücken

Bei einem Ortstermin hat der Erste Bürgermeister Daniel Güthler auf die Bedeutung dieses einzigartigen Landschaftsgebietes vor den Toren der Stadt hingewiesen. Seit dem Jahr 2005 befindet es sich im Besitz der Stadt Kornwestheim. „Die Stadtverwaltung hat seitdem viel dafür getan, dass ein ökologisch wertvolles Areal entsteht. Verschiedene Vogelarten fühlen sich dort ebenso wohl wie die Zauneidechse oder der Feldhase“, so Güthler. Die Leiterin der Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz, Cordula Wohnhas, betonte bei dem Treffen an der neuen Hinweistafel, dass die Fläche eine wichtige Rolle für den naturschutzrechtlichen Ausgleich in Kornwestheim übernehme und in dieser Funktion erhalten werden müsse. Deshalb müssten sich die Menschen dort auch an Regeln halten. Und die schreiben vor, dass Spaziergänger nicht die Wege verlassen, dass sie keine Pflanzen pflücken und ihre Hunde angeleint lassen. Dass man das Gewann nicht mit dem Auto oder Motorrad befährt, versteht sich eigentlich von selbst.