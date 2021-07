Kornwestheim Stephen Perri wird Kiss-Leiter

Kornwestheim - An der Spitze der Kornwestheimer Kindersportschule gibt es einen personellen Wechsel. Zum 1. September 2021 löst Stephen Perri (Foto) den langjährigen Kiss-Leiter Matthias Mörike ab. Für den 62-Jährigen beginnt dann die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Matthias Mörike hat an der Sporthochschule Köln studiert, verfügt über einen Abschluss als Diplom-Sportlehrer und hat die Kindersportschule, bei der die Stadt Kornwestheim mit den Sportvereinen zusammenarbeitet, ins Leben gerufen. Seit dem Jahr 1990 war Mörike an der Kiss als Sportlehrer tätig, 2002 trat er die Nachfolge von Kindersportschul-Leiter Christian Efler an.