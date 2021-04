Kornwestheim Sterbebegleitung: „Es ist ein Seiltanz“

Mit welchen Sorgen und Nöten kommen die Angehörigen in dieser besonderen Zeit auf Sie zu?

Corona wird zum Thema, wenn die Pflege eines schwerkranken Menschen zuhause nicht mehr zu stemmen ist und dieser Mensch dann in ein Pflegeheim verlegt werden soll. Dann machen sich die Angehörigen manchmal Sorgen wegen der Infektionsgefahr. Aber dort ist schon wieder mehr möglich. Mit einem negativen Test dürfen Angehörige wieder Pflegeheime besuchen. Und die meisten Mitarbeiter und Bewohner sind dort inzwischen geimpft worden, das ist toll. Auch die meisten unserer Ehrenamtlichen sind wegen ihrer Tätigkeit schon geimpft.

Schauen, was gebraucht wird

Haben die Menschen, die Sie begleiten, vermehrt Angst, dass sie allein sterben müssen?

Menschen sterben auch ohne Corona allein. Manchmal sind die Angehörigen gerade nicht im Raum, oder es passiert in der Nacht. Und wir vom Hospizdienst sitzen auch nicht rund um die Uhr am Bett. Manchmal warten die Menschen auch geradezu, bis sie alleine sind, und gehen dann. Das ist das Leben und Sterben von jedem einzelnen, das ist so, wie’s ist. Aber wir erfahren, dass diese Menschen nachts manchmal in großer Unruhe sind. Ob es tatsächlich Angst ist, können sie oft nicht mehr sagen.

Melden sich Betroffene auch selbst bei Ihnen?

Nein, von den Betroffenen kommt die Anfrage sehr selten. Sie sind häufig gar nicht mehr in der Lage, das so zu äußern. Eine Anfrage kommt eher vom Palliativteam oder Pflegepersonal, die den Vorschlag an die Angehörigen herantragen und uns dann kontaktieren, oder von den Angehörigen selber.

Und dann begleiten Sie nicht nur den sterbenden Menschen, sondern auch explizit die Angehörigen.

Für unsere Sterbebegleiter ist es wichtig, hinzuhören, zu schauen, was die Menschen brauchen, und darauf zu reagieren. Wir müssen erkennen, wer gerade mehr Unterstützung braucht. Die Angehörigen stellen wir dabei definitiv genauso in den Mittelpunkt unseres Angebots. Wenn die Angehörigen zusammenklappen, dann funktioniert besonders im häuslichen Bereich das ganze System nicht mehr. Die Ehrenamtlichen vom ökumenischen Hospizdienst sind ein Teil des Netzes – unter anderem neben der Pflege, dem Hausarzt und dem Palliativteam – das Betroffene und ihre Angehörigen unterstützen soll.

Alternative zum Begegnungscafé

Begleiten Sie die Angehörigen auch noch nach dem Tod eines Menschen weiter?

Meist endet unsere Begleitung, wenn jemand stirbt. Erst eine ganze Zeit später, manchmal Jahre später, kommen die Menschen dann wieder auf uns zu und haben Interesse an Trauerangeboten oder ehrenamtlicher Mitarbeit.

Ein Trauerangebot des Ökumenischen Hospizdienstes ist eigentlich das Begegnungscafé auf dem Kornwestheimer Friedhof…

Genau, im Begegnungscafé können Menschen das Gespräch mit anderen suchen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Oder man trinkt einfach nur einen Kaffee in geschützter Umgebung. Gerade hat das Café aufgrund der Corona-Pandemie nicht geöffnet, wir haben im vergangenen Jahr aber ein Alternativkonzept entwickelt. Wer Redebedarf hat, der kann mit unseren Ehrenamtlichen einen Termin zum Spaziergang über den Kornwestheimer Friedhof ausmachen.

Der Redebedarf ist da

Wie wurde das Konzept bisher aufgenommen?

Das Angebot wurde nicht so stark angenommen. Wir hatten ein paar Spaziergänge, aber groß war die Nachfrage nicht.

Woran liegt das?

Vielleicht am kalten Winter. Oder die Vereinbarung eines Termins ist zu kompliziert. Das mag eine größere Hemmschwelle sein, als einfach im Café vorbeizukommen. Wir hatten aber zumindest ein paar Spaziergänge. Der Redebedarf ist trotzdem da, denke ich. Er wird nur anders bedient, über das Telefon zum Beispiel.

Bei all dem Leid und den schlechten Nachrichten der vergangenen zwölf Monate – gab es für Sie auch schöne oder hoffnungsvolle Momente?

Sterben kann ruhig und leicht sein, aber auch beschwerlich. Es ist immer eine Suche nach der Tür aus dem Leben heraus. Für uns ist jede Begleitung ein Geschenk, weil wir dieses Stück Weg mitgehen dürfen. Wir erleben auch immer wieder ein großes Vertrauen, dass uns von den Angehörigen entgegengebracht wird. Und das ist sehr bewegend. Für mich persönlich gab es Mitte März einen ganz besonders schönen Moment. Ich habe seit dieser Zeit mit Katrin Meisetschläger eine neue Kollegin für die Hospizarbeit.