Kornwestheim Sternsinger sammeln mehr als 15 000 Euro

Dennoch lässt das Ergebnis nur wenige Wünsche offen und wäre auch in Vor-Corona-Zeiten bemerkenswert gewesen. „Die Kinder waren unglaublich“, lobt Manuela Paflitschek. Die rund 20 Sternsinger gingen aufgrund der Corona-Pandemie nicht von Haus zu Haus, sondern warteten an vorher bekannt gegebenen Orten im Stadtgebiet auf Zuhörer. Dort sangen sie ihre Lieder und spendeten den Segen. „Und es waren wirklich teilweise widrige Umstände“, berichtet Paflitschek, „mal hat es geregnet, dann war wieder Sommerwetter und dann wieder eiskalt.“ Alle seien die gesamten sechs Tage über mit Eifer dabei gewesen, sowohl in Kornwestheim als auch in Pattonville.