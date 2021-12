Kornwestheim Sternsinger spenden den „Segen to go“

Und der ist bei der Sternsingeraktion 2022 die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika. „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ heißt es in den kommenden Tagen. Die Vorbereitung gestaltete sich wegen der Corona-Pandemie nicht ganz einfach. Die Kommunionkinder schauten sich einen Film zum Thema an. Gemeinsam Lieder einstudieren, das sei nicht möglich gewesen, so Manuela Paflitschek. Bei ihren Auftritten an den unterschiedlichen Stationen werden die Jungen und Mädchen deshalb „Musik aus der Konserve“ abspielen. Jeweils für eine halbe Stunde bleiben die Sternsinger vor Ort, sagen ihre Texte auf, geben Segen aus und nehmen natürlich auch Spenden entgegen. Zudem bekommen alle Haushalte, die in den vergangenen Jahren einen Besuch der Sternsinger wünschten, einen Segen in den Briefkasten. Einen Film haben die Sternsinger auch gedreht: Er ist ab Januar auf dem Youtube-Kanal der Kirchengemeinde abrufbar.