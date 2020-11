Kornwestheim Stets im Kontakt mit den Mitbürgern

Kornwestheim - Man hat ihn schon längere Zeit nicht mehr in der Stadt gesehen, bei seinen Spaziergängen, bei denen er mit Menschen ins Gespräch kam, bei denen er ihnen mehr zuhörte, als dass er selbst das Wort ergriff. „Der Kontakt zu den Bürgern, das ist mein Lebenselixier“, sagte er einmal im Gespräch mit unserer Zeitung. Diese Kraft, die er aus den Begegnungen mit Menschen zog, ging in den vergangenen Jahren mehr und mehr verloren, als er sein Zuhause nicht mehr so verlassen konnte, wie er es wollte. Nun ist der Ehrenbürger Siegbert Hörer im Alter von 79 Jahren gestorben. Am Freitag wird er auf dem Friedhof an der Aldinger Straße beigesetzt – in nur kleinem Kreis, weil die Corona-Vorschriften mehr nicht zulassen. Ihm wäre das vermutlich gar nicht so unrecht, waren ihm doch Veranstaltungen, in denen er im Mittelpunkt stand, eher eine Last denn eine Freude.