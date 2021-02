Kornwestheim Stets mit Blick auf die Kommunen

Über dieses und andere Themen hat sich der Sozialdemokrat jüngst auch mit Kornwestheims Oberbürgermeisterin Ursula Keck unterhalten. „Von ihr habe ich mir auch ein paar Wahlkampftipps geholt“, gesteht Sauerzapf. Denn momentan könne man sich nicht so einfach auf den Marktplatz stellen und die Werbetrommel rühren. Vieles laufe derzeit ausschließlich über das Internet und über Videokonferenzen. Ob solche Einschränkungen auch für die Streitpunkte beim Thema Stadtbahn im Kreis Ludwigsburg verantwortlich sind?, stellt der SPD-Kandidat selbst die Frage in den Raum. „Es hapert da offenbar an Kommunikation, ja. Eigentlich ziehen alle am gleichen Strang, aber es geht trotzdem nicht richtig voran“, hat er erkannt

Sauerzapf ist studierter Physiker. Damit macht er auch Wahlwerbung. „Ein junger Physiker in den Landtag“ lautet ein Slogan. Wie seine Chancen stehen, damit auf offene Wählerohren zu stoßen, wird man sehen. „Das Durchschnittsalter im Landtag ist zur Zeit 56 Jahre“, sagt er, „aber trotz meiner erst 23 Jahre weiß ich, was ich tue. Ich habe vielleicht noch nicht die Erfahrung von anderen, bringe aber vielleicht frischen Wind rein.“

Zum Beispiel in Wirtschaftsthemen, gepaart unter anderem mit Klimaschutz und Effizienz. „Die großen, alten Maschinenbauunternehmen haben es schwer. Überleben werden die, die mehr Vernetzung und mehr intelligente Systeme schaffen.“ Es könne nicht sein, dass das Land Baden-Württemberg dafür nicht die Infrastruktur bereitstelle. Stichwort schnelles Internet: „Es kann nicht sein, dass es eine Frage ist, ob man zum Beispiel nach Sachsenheim eine Glasfaserleitung legt oder nicht.“ Bei solchen Themen „kommt der Sozialdemokrat in mir eben raus“. Es sei die falsche Entscheidung gewesen, etwa das Thema „schnelles Internet“ dem Markt zu überlassen.

Inzwischen ist es zugig geworden in der Redaktionsküche, draußen peitscht der Regen – was Sauerzapf aber nicht davon abhält, engagiert über seine Themen zu berichten, und auch über seine Beziehungen zur Kornwestheimer SPD. „Der Kornwestheimer Stadtrat und Ortsverbandsvorsitzende Florian Wanitschek ist Kassier im Juso-Kreisverband, da tauscht man sich natürlich öfter mal aus.“ Zumal es in Sachen Kommunalpolitik in Form von Pattonville ja ein gemeinsames Remsecker und Kornwestheimer Interesse gebe. „Ich bin ab und zu hier vor Ort. Das soll aber nicht heißen, dass ich nicht auch gerne andere Ortsverbände besuche“, sagt Sauerzapf und lacht.