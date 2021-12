Kornwestheim Stille Nacht im K

Die Kinder hatten mucksmäuschenstill und hoch konzentriert das Geschehen auf der Bühne beobachtet. An die Erwachsenen gerichtet sprachen die Schauspieler ihren großen Weihnachtswunsch aus, diese sollten unbedingt Theater- und Kulturveranstaltungen die Treue halten. Dass dies bei allem guten Willen aus Sicht des Publikums derzeit nicht einfach ist, bemerkte ein Zuschauer am Ausgang. „Ich nehme noch einen Spielplan mit“, beschloss er, legte ihn dann jedoch wieder zurück. „Wer weiß, was in den nächsten Wochen noch passiert.“