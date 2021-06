Kornwestheim Stolperfallen auf dem Friedhof

Konkret geht es darum, die Platten auszuheben, passend mit Erde zu unterlegen und wieder einzubauen. Das teilt die Stadtverwaltung in Person von Pressesprecherin Lisa Herfurth auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Denn ganz so einfach ist die Angelegenheit nicht. „Das Erdreich auf dem Friedhof ist immer in Bewegung. Unterwurzelungen, Grabsetzungen und Bestattungen, Witterungen aber auch Tiere wie Wühlmäuse können solche Absenkungen begünstigen“, betont Herfurth. Die von Schmid bemängelten Unebenheiten treten nicht nur in einem bestimmten Gräberfeld auf, sondern an verschiedenen Orten. Das bestätigt auch die Stadtverwaltung. „Am Haupteingang links gibt es aber einen Bereich, wo es besonders schlimm ist“, so der Kommunalpolitiker.