An der Aufrüstung der Energiezentrale führt kein Weg vorbei

Die Energiezentrale soll bis Ende 2022 aufgerüstet werden. Daran führe kein Weg vorbei, wenn man die Versorgung der Häuser mit Fernwärme nicht gefährden und möglichst viele Gebäude anschließen wolle, betonte ein Vertreter der Stadtwerke am Dienstagabend in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik. Die Stadtwerke sehen sich am Rande des Stotzgebiets auch deshalb zum Handeln gezwungen, weil die geplante Energiezentrale an der Theodor-Heuss-Realschule wohl nicht gebaut werden wird. Platz gebe es, selbst dann, wenn der Schulcampus Ost dort entstehe, betonte Oberbürgermeisterin Ursula Keck am Dienstagabend. Den Standort haben die Stadtwerke auch stets präferiert. Aber: Den Gemeinderäten behagt es nicht, in unmittelbarer Nähe zu den Schulgebäuden eine solche Energiezentrale zu errichten. Außerdem stört es sie, dass die Belieferung des Kraftwerks über die Straße an der Realschule vorbei erfolgen soll – auch wenn es nur zwei Lkw-Fuhren am Tag sein sollen, und zwar lediglich in den Wintermonaten von Oktober bis April. Ihre Kritik hatten die Stadträte im September des vergangenen Jahres vorgebracht, und danach begruben die Stadtwerke Ludwigsburg/Kornwestheim ihre Pläne für eine neue Energiezentrale im Osten der Stadt still und heimlich und kamen nun mit einer Ertüchtigung der Anlage an der Eastleighstraße aus dem Gebüsch.