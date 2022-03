Kornwestheim Straßensperrung wegen neuer Leitung

Die Adolfstraße und die Friedrichstraße werden in den kommenden Wochen abwechselnd gesperrt sein. Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) erneuern ab Montag, 4. April, dort ihre Leitungen. Die Gas- und Wasserrohre werden getauscht und je nach Alter und Material auch die Hausanschlussleitungen bis in die Gebäude. Insgesamt dauern die Bauarbeiten laut der Stadtwerke rund vier Monate. Dafür werde zunächst die Adolfstraße gesperrt. Wenn diese wieder freigegeben ist, werden die Arbeiten an der Friedrichstraße fortgesetzt, die dann ihrerseits voll gesperrt wird. Die Zufahrten zu den Gebäuden sind während der Bauzeit nicht möglich. Fußgänger sollen die Straßen weiterhin nutzen können. Aber: „Erschwernisse lassen sich nicht ganz vermeiden“, teilen die Stadtwerke mit.