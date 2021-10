Kornwestheim Street Food: Händler äußern sich

Spieß oder nicht Spieß?

18 Euro will ein Besucher der Food Fiesta für einen Souvlaki-Spieß gezahlt haben. „Das ist kein Spieß!“, sagt der Betreiber des entsprechenden Foodtrucks, Gabriel Gabrielidis. Die zu schlichte Darstellung in der Diskussion um den Food Market habe ihn geärgert. Bei dem Gericht handele sich um 170 Gramm Fleisch auf original griechischer Pita, dazu frittierte Kartoffelscheiben, frischer Bauernsalat, außerdem Tsatsiki, und zwar selbst gemacht. „Dieses Gesamtgericht kostet dann 18 Euro“, sagt der Street-Food-Händler. Er ist bereits seit acht Jahren in der Gastronomie unterwegs und kennt die Kritik, das Essen aus den Foodtrucks sei teuer. „Ich sage dann immer: Wenn man zu einem guten Italiener geht, zahlt man auch nicht weniger, oder auch mehr“, betont er.