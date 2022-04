Kornwestheim Streik: viele Kitas geschlossen

Die Gewerkschaft Verdi ruft zu Warnstreiks am Dienstag, 26. April, in städtischen Kindertagesstätten und Kindergärten im kompletten Landkreis Ludwigsburg auf. Von diesem Streik werden auch kommunale Einrichtungen in Kornwestheim und Pattonville betroffen sein, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt. Die Eltern werden von den Leitungen der Kitas und Kindergärten über die Schließungen informiert.