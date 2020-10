Kornwestheim Streik: Viele Kornwestheimer Kitas bleiben zu

Komplett geschlossen bleiben am Donnerstag wegen des Warnstreiks die Kitas Bolzstraße, Villeneuvestraße und Weimarstraße in Kornwestheim. In der Betreuungseinrichtung Lessingstraße ist die Krippe an diesem Tag geschlossen, eine Betreuung im Kindergarten wird angeboten. In der Kita Otterweg bleiben die Gruppen A, D, und E geschlossen, die Gruppen B und C sowie die inklusive Gruppe sind geöffnet. In der Kita Rosensteinstraße findet keine Betreuung für Kinder der Gruppe B statt, Kinder der Gruppe A werden von 8 bis 13 Uhr betreut. In der Kita Neckarstraße ist die rote Gruppe von der Schließung betroffen. Die Kinder der grünen und blauen Gruppe werden von 7.30 bis 15.30 Uhr, Krippenkinder von 7.30 bis 15.30 Uhr betreut. Nicht von dem Streik betroffen sind die Kitas Daimlerstraße, Jakob-Sigle-Platz, Kirchstraße, Starenweg 1 und Starenweg 2, Bebelstraße und Karlstraße.