Kornwestheim Streit auf dem Feldweg

Kornwestheim - Zu Streitigkeiten zwischen zwei 39 und 44 Jahre alten Fußgängern und einem 34-jährigen Autofahrer kam es am Sonntag gegen 16.30 Uhr auf dem Feldweg von der Karlshöhe in Richtung Golfplatz. Auslöser des Streites war vermutlich, dass der 34-Jährige verbotswidrig auf dem Feldweg fuhr. Zunächst stritten sich nur der 39- und der 34-Jährige, dann aber kam der ältere Mann hinzu. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei soll der Autofahrer die beiden Fußgänger beleidigt und den 44-jährigen auch bespuckt haben. Dieser soll daraufhin in das Fahrzeug des 34-Jährigen gegriffen und den Fahrer im Bereich des Nackens gepackt haben. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung und Körperverletzung.