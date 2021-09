Kornwestheim Streit: ein Schwerverletzter

Kornwestheim - Am Sonntagabend ist ein 28 Jahre alter Mann auf dem Vorplatz der Flüchtlingsunterkunft in der Werner-Heisenberg-Straße im Laufe einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Der Iraner soll zusammen mit einem noch unbekannten Mann zu der Unterkunft gefahren sein, um dort einen 33-jährigen Landsmann aufzusuchen. Es kam aus noch ungeklärter Ursache gegen 22.25 Uhr zu einem Streit, bei dem beiden Männer den 33-Jährigen geschlagen und getreten haben sollen. Der wehrte sich daraufhin mit Lenker eines City-Rollers und verletzte damit den 28-Jährigen so schwer, dass dieser vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei traf vor Ort den 33-jährigen Mann an. Der unbekannter Begleiter des 28-Jährigen war dagegen noch vor dem Eintreffen der Beamten geflüchtet. Die Ermittlungen dauern an.