Kornwestheim - Ein Streit zwischen Nachbarn aus der Adolfstraße eskalierte am Sonntagabend. Zunächst kam es im Haus zu einer handfesten Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 36-Jähriger seinem zwei Jahre älteren Kontrahenten Kopfstöße verpasst haben soll. Der 38-Jährige schlug nach Erkenntnis der Polizei ebenfalls zu. Die beiden Männer erlitten Kopfverletzungen und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.