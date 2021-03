Kornwestheim Streit im Bahnhof endet mit üblem Tritt

Kornwestheim - Am Kornwestheimer Bahnhof gebe es ein Gesetz, sagte ein Zeuge in der Verhandlung am Ludwigsburger Amtsgericht am vergangenen Mittwoch: „Die Mitarbeiter aus den Kneipen werden in Ruhe gelassen, es gibt keinen Stress.“ Eine Ludwigsburgerin hat sich sich nicht an diese Regel gehalten und dabei auch noch geltendes Recht verletzt. Dafür wurde die 44-Jährige wegen Körperverletzung zu einer viermonatigen Freiheitsstrafe verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Beschuldigte am Morgen des 21. Juni nicht nur „Stress gemacht“, sondern auch einer 29-jährigen Wirtin aus Kornwestheim so stark gegen den Fuß getreten hatte, dass dieser brach.