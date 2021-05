Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hatte dem 22-Jährigen zur Last gelegt, seiner Partnerin am 16. Januar dieses Jahres gegen 14.05 Uhr in einem Markgröninger Mehrfamilienhaus mindestens ein Mal mit der Hand an die Kopfseite geschlagen zu haben. Der Maler und Lackierer, der eigentlich aus Kamerun stammt, erklärte hierzu, die Gewalt sei zuerst von der Frau ausgegangen, bevor sie „Maßnahmen im Sinne des Gewaltschutzgesetzes“ gegen ihn erwirkt habe. Zur Tatzeit, erzählte der 22-Jährige weiter, habe seine Mutter einen Unfall in Kamerun gehabt und er ihr dringend Geld schicken müssen. Außer um Finanzen habe er mit der 23-Jährigen um das Kind gestritten, aber nicht er habe die Frau geschlagen, sondern sie ihn.