Kornwestheim Streiterei eskaliert am Bahnhof

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei kam es zwischen dem 49-Jährigen und einem 26-jährigen Mann in einer S-Bahn der Linie 5 zwischen Bietigheim-Bissingen und Kornwestheim zu einer verbalen Streitigkeit, weil der Jüngere seine Füße auf die Sitzfläche gelegt hatte. In deren Verlauf soll der 26-Jährige dem 49-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Mit dem darauffolgenden Halt der S-Bahn in Kornwestheim verlagerte sich die Auseinandersetzung in die Bahnhofsunterführung. Hier zog der 49-Jährige nach Erkenntnis der Polizei ein Taschenmesser hervor und bedrohte damit die Begleiterin seines Kontrahenten, indem er Stichbewegung in deren Richtung ausführte. Als ein bis dato unbeteiligter Zeuge hinzustieß, der offenbar die Personen trennen wollte, hielt der 49-Jährige sein Messer an den Hals dieses Mannes und bedrohte auch ihn. Der Zeuge konnte den mit über 1,7 Promille alkoholisierten Mann von sich wegstoßen und blieb, wie alle Beteiligten des Vorfalls, unverletzt.