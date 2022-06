Eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Männern mündete am Dienstagabend in Kornwestheim in einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 33 Jahre alter Mann hatte sein Motorrad an einer Hauswand an der Pflugfelder Straße abgestellt. Ein 52-Jähriger forderte den Mann daraufhin auf, sein Fahrzeug woanders zu parken. Als er sein Wohngebäude betreten wollte, soll der 33-Jährige versucht haben, ihn mit einer Spitzhacke zu attackieren. Der 52-Jährige soll den Angriff abgewehrt und im Gegenzug seinen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der 33-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, 0 71 54/ 13 13 0, in Verbindung zu setzen.