Kornwestheim - Am Dienstagabend ist die Polizei mit mehreren Streifen in die Werner-Heisenberg-Straße ausgerückt. In der Straße im Kornwestheimer Süden war es gegen 22 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 72-Jährigen und drei weiteren Personen gekommen. Die Beteiligten bedrohten sich mit mehreren Gegenständen und mutmaßlich auch mit einem Messer. Beim Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich die Situation schon weitestgehend beruhigt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und dem genauen Verlauf der Auseinandersetzung dauern noch an.